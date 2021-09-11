انت الان تتابع خبر من هو الأمير السعودي الذي جذب جميلات السينما المصرية بوسامته وتزوج 3 فنانات شهيرات وما صلة قرابته بالملك سلمان ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 07:00 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

تحظى جميلات السينما بفرصة الزواج من أثرياء عرب ، خاصة من المملكة العربية السعودية ، لكن يبقى شرط الزواج الحفاظ على السرية ، لذا لا تستمر مثل تلك الزيجات فترة طويلة ، وغالبا ما ينكشف أمرها بعد الطلاق بفترة طويلة أيضا .

في التقرير التالي نستعرض لكم قصة زواج الأمير خالد بن سعود ، حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية ، من 3 فنانات تألقن في السينما .

شمس البارودي في شهر سبتمبر من عام 1969 ، عقد الأمير خالد بن سعود قرانه على الفنانة شمس البارودي ، حينما كانت تبلغ من العمر 24 عاما ، بينما كان عمره 43 عاما ، إلا إن الزواج لم يستمر سوی 3 أشهر ، اعتزلت خلالها الفن بناء على رغبة الأمير السعودي .

ولم ينكشف أمر الزواج إلا بعد مرور ما يقرب من 45 عاما على حدوثه ، من خلال تسريب صورة لحفل الزفاف .

سهير رمزي كان يذهب إلى المسرح ليشاهدها ، وذات يوم دخل إلى الكواليس وقابلها ، ثم عرض عليها مباشرة الزواج ، فطلبت الفنانة الجميلة سهير رمزي من الأمير " خالد " أن يمنحها فترة للخطوبة ، حتى تتعرف عليه ، فوافق الأمير ، لكنها اشتطرت ألا يتم الزواج إلا إذا وافق على استمرارها في مجال الفن ، وبالفعل تم الزواج بعدما اندلعت قصة حب بينهما .

وعن تلك الزيجة تقول الفنانة القديرة : “ كان رجلا وسيما ، ومثقفا ومتعلما في جامعة اسكفورد ، ولم أتزوجه من أجل المال ، وإنما بيننا قصة حب كبيرة " ، متابعة : " استمر الزواج لسنوات ، ثم سافر إلى المملكة بسبب حدوث مشكلات هناك ، وانفصلنا " .

صباح

تزوج الأمير الراحل خالد بن سعود من الفنانة الراحلة صباح سرا في إيطاليا ، حيث تعرفت عليه ، ومنحها الأمير سيارة كاديلاك " ، وفيلا ، وكمية كبيرة من المجوهرات والهدايا الثمينة ، لكنه بدأ يطالبها بالاعتزال فرفضت ما أدى إلى حدوث خلافات كبيرة بينهما ، ثم تصاعدت حدة الخلاف حينما رفضت أسرة " سعود " الاعتراف بزواجه من الشحرورة ما وصل بهما في النهاية إلى الطلاق.