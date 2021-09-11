انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تكشف ما فعل بها فني صوت خلف الكواليس.. لم يستطع مقاومة جمالها أثناء التصوير فهجم على جسدها المثير ولكن النهاية كانت صادمة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 08:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

قالت الفنانة الشابة مروة الأزلي ، أن مهنة التمثيل مرهقة للغاية، والعمل الفني« متعب ومرهق »، موضحة أنها تعرضت للتحرش أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية.

وروت « الأزلي » ، موقفها خلال حديثها مع الإعلامية راغدة شلهوب » ، في برنامج « نص الكلام » الذي يذاع على قناة « النهار » ، مؤكدة أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة ، أثناء تصوير مشهد تحرش خلال أحداث مسلسل « حرب أهلية » ، وهو مشهد التحرش بها من زوج والدتها ، وانهارت من البكاء أثناء التصوير بسبب تذكرها واقعة التحرش التي تعرضت لها.

وتابعت الفنانة الشابة : « تعرضت للتحرش وقت تصویر أحد المسلسلات من قبل شخص فني صوت، وحدثت مشاجرة في مكان التصوير بعدما لمسني وطلع يجري ، واختفى من اللوكيشن والتصوير ، طبعا أنا مسكتش لكن موصلتش للشخص ده ، وبعد كده انهارت وعيطت وزعقت » .

وواصلت « البنت لما بتتعرض للتحرش بتحس بالإهانة وأنها شئ مش إنسانة ، إحساس مؤلم ومهين لإنسانيتنا .. الوسط الفني مرهق ومتعب ، ومجهود كبير في الشغل ، طول الوقت بكون قلقانة وفي توتر ».

ووصفت مروة الأزلي خلال حوارها مهنة الفن بالمتعبة والمرهقة قائلة : « إحساس مهين لإنسانيتنا .. الوسط الفني مرهق ومتعب ، ومجهود كبير في الشغل ، طول الوقت بكون قلقانة وفي توتر ».

من هي مروة الأزلي ؟ . تبلغ مروة الأزلي من العمر 30 عاما كونها موالید نوفمبر 1990 . بدأت مسيرتها الفنية عام 2009 . تقيم مروة الأزلي في محافظة الإسكندرية وهي خريجة كلية الصيدلة . شارکت مروة العزلي في بطولة فيلم « صندوق العالم » للفنانة رانيا يوسف وخالد الصاوي .

شاركت الفنان محمد رمضان في مسلسلي « البرنس » و « زلزال » . شاركت الفنان محمد رمضان في فيلم « الألماني » وأدت دور « حبيبة » ، وهو أشهر دور في مسيرتها الفنية