انت الان تتابع خبر جميلة باب الحارة في صور جريئة وغير مسبوقة.. كشفت المستور من جسدها وتجاوزت المحظور.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 10:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

أشعلت النجمة السورية دانا جبر ، موجة جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد نشرها صور جديدة لها ، ظهرت خلالها بطريقة وصفها المتابعين بالجريئة والمايعة.

وأرتدت دانا جبر في إطلالتها الجديدة ملابس سوداء عكست لون بشرتها وأبرزت جمالها بشكل لافت ، لكنها في ذات الوقت كانت قصيرة وكشفت عن جزء كبير من فخذيها ، وهو ما أعتبره المتابعين تجاوزة فاضح وتعمدة واضح من الفنانة دانا جبر لإثارة الجدل حولها.

ودانا جبر هي فنانة سورية ، دخلت عالم الفن في سن مبكر ، ولعبت أدوار متعددة في أكثر من أربعين عمل تلفزيوني ، كان أبرزها مشاركتها في الجزء الثالث والجزء الرابع من المسلسل الشهير " باب الحارة " ، حيث لعبت فيه دور " جميلة " وآخر أعمالها الفنية في العام 2020 ، مسلسل " مقابلة مع السيد آدم " ، أما أعمالها السينمائية فقد شاركت في واحد فقط عام 2008 ، وهو فلم " مناحي " ولعبت فيه دور " مايا ".

وتعرضت دانا جبر منتصف العام الماضي 2020 ، لحملة تشهير وابتزاز ، بعد سرقة هاتفها المحمول ونشر صورها الخاصة على مواقع السوشيال ميديا.

ومؤخرا ظهرت دانا جبر وهي ممسكة بيد شخص مجهول وكانت متواجدة في احد الحدائق مرتدية ملابس رياضية وعلقت عليها :"عيد حب سعيد"، وألغت خاصية التعليقات لتفادي أي انتقادات، وهو ما أعتبره المتابعين إعلان منها عن وقوعها في الحب.