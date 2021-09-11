انت الان تتابع خبر زوجة امير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح في أول ظهور لها .. تخطف القلوب وتذهل الجميع بــ جمالها الساحر الذي لامثيل له .. (الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 11:00 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

الشيخة شريفة الجاسم باسم سيدة العطاء والخير بفضل مشاركتها الدائمة في مختلف الفعاليات الاجتماعية والإنسانية في الكويت بخاصة وأنها تتمتع بابتسامة صادقة وأسلوب بسيط في التعامل مع الجميع.

ولدت السيدة شريفة الجاسم لأسرة كويتية خالصة فوالدها هو السيد سليمان الجاسم الغانم أما والدتها فهي المرحومة رقية عبدالله يوسف العبدالرزاق.



الشيخة شريفة الجاسم لديها أيضاً 5 أشقاء 3 من الذكور وهم أحمد داوود، محمد والأخ الأخير هو عبدالعزيز ولها أيضاً شقيقتان هما بدرية وفتوح، كما ترجع أصول عائلتها إلى قبيلة العنزة وهي من أشهر قبائل العرب.

تزوجت الشيخة شريف من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكان كلاهما في سن صغيرة وذلك في مطلع الخمسينات من القرن الـ20 ورزقت منه بـ 4 أبناء ذكور وفتاة واحدة وهم:

أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ولد عام 1956 أكبر أبناء الشيخة شريفة ويبلغ من العمر 64 عاماً.

فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح وولد عام 1957 ويشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام الكويتي.



عبد الله نواف الأحمد الجابر الصباح الابن الثالث الذي ولد عام 1958.



سالم نواف الأحمد الجابر الصباح الابن الأصغر بين الذكور الذي ولد عام 1960 يشغل منصب رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي.



الشيخة شيخة هي الابنة الوحيدة لسمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح وولدت عام 1962.



الشيخة شريفة حرصت على أن يكون لها دور اجتماعي بارز وشاركت في عدد من الفعاليات خاصة تلك التي تخص صحة المرأة الكويتية وتولت الإشراف على ملف محاربة سرطان الثدي ومشاكل الغدة الدرقية.

ولها شخصية بسيطة وتتمتع بقدر كبير من الهدوء والتعامل الراقي في كل المناسبات التي ظهرت خلالها كما أنها صاحبة الابتسامة العذبة الرائعة لذلك فهي أميرة الخير في الكويت كما أطلق عليها البعض.