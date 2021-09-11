انت الان تتابع خبر فضيحة جديده : رهف القنون تستعرض حجم مؤخرتها بلباس فاضح للغاية والجمهور يفقد صوابه... اتفرج الصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 02:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

شاركت الناشطة السعودية رهف القنون متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها ظهرت فيها وهي تلتقط سيلفي على المرآة، وتستعرض مؤخرتها بطريقة جريئة، ما إستفز رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين اعتبروا الصور خادشة للحياء.

ودائماً ما تحاول رهف إثارة الجدل بين المتابعين، فظهرت مؤخراً داخل أحد أماكن السهر برفقة مجموعة من الشبان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا الفيديو طارحين العديد من التساؤلات.

اللافت في القضية أن القنون كانت تحتسي الكحول، إضافة إلى إقدام شاب على إحتضنها، مما اثار الشكوك حول عودتها مجدداً لحبيبها أو أنها بعلاقة عاطفية جديدة.

ويعتبر هذا الفيديو الذي تم تداوله هو الأقل جرأة بين فيديوهات رهف القنون، إلا أنه اثار موجة من الغضب بين متابعيها.

وفي رصد لأهم التعليقات، جاء فيها :" الحمد لله الذي عافانا هاذي الحرية الي تركت اهلها ودينها عشانها يارب لك الحمد ع النعمه الله لايبلانا"، " يعني وحدة هربانة من أهلها وش تسوي تشرب قهوة وشاي"،"اذا هي جابت طفل بدون زواج بقت ع الخضج قبل اسابيع خبر اكتشاف حبيب رهف القنونالسابق ان ابنتهما ليست بعد خضوعه لاختبار الحمض النووي لإبنته من رهف، ريتا ، كشف بصورة أوضح فيها عدم تطابق الـDNA، ما يعني أنها ليست إبنته.

وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي : "دائماً ما رغبت بان أعمل فحص الـDNA، لكني أحببت إبنتي كثيراً، كنت خائف أنني سأخسرها، ولكن أمها كررت أنها لا تريد إبنتها، والآن أفهم لماذا لا تريدها. لأنها تعلم أن الفحص سيخبرني بأن ريتا ليست إبنتي وأنني سأتركها، لهذا السبب لم تريد مني أن أجري الفحص، وبعد ما أنهيت علاقتي معها بسبب كذبها أرادت مني أن أرعى ريتا بينما هي تذهب للحفلات وتنام مع رجال آخرين كعادتها. كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص ففعلت ذلك ووجدت أن ريتا ليست إبنتي".

وكشف عن ردها الصادم بعد إخبارها قائلاً: "أرسلت لرهف وأخبرتها..فقالت إنها سعيدة انني لست الوالد، وان ريتا ستكون بحال أفضل مع شخص آخر غيريمر".