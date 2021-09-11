انت الان تتابع خبر الفنانة دنيا بطمة تفجر غضبا واسعا بصورة فاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 03:30 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي أثناء جلسة تصوير خضعت لها في احدى الحدائق.

وظهرت بطمة بإطلالة جديدة ومفعمة بالألوان الصيفية وهي الأصفر والأزرق والبرتقالي.

وارتدت قميصاً أصفر وتنورة قصيرة ملونة وضيقة جداً أبرزت تفاصيل جسمها.

وأكملت إطلالتها بحقيبة يد باللون "البيج" وقبعة من اللون نفسه.

وجاءت ردة فعل المتابعين صادمة بعد أن اتهمها احدهم باستعراض مؤخرتها بهذه التنورة القصيرة الضيقة. اما دنيا فقد اكتفت بالتعليق على الصورة :"اتمنى لكم يوماً موفقاً".