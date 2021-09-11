انت الان تتابع خبر اتفرج.. الفنانة بيرين سات تمارس العلاقة الحميمية بلا ملابس مع شاب أمام الكاميرا وبدون خجل .. (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 06:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة التركية الشهيرة بيرين سات من أحد أعمالها التمثيلية السابقة .

وظهرت بيرين سات في الصورة أثناء ممارستها الجنس مع زميلها في مسلسل عطايا الذي عرض على احدى المنصات الإلكترونية .

كما وعبر الرواد عن استيائهم من الصورة وظهور الممثلة الشهيرة بشكل فاضحة في المسلسل .

كما وكانت قد شاركت ؤخرا في مسلسل “عطايا” الذي عرض على احدى المنصات الإلكترونية، وتألف من 3 أجزاء، وقد نال اعجاب عدد كبير من الجمهور الذي اثنى على قدراتها التمثيلية.

بيرين سات

هي ممثلة تركية من مواليد 26 فبراير 1984 من نجوم التلفزيون والأفلام السينمائية. ولدت ونشأت في أنقرة.

لفتت بيرين سات انتباه تومريس غيريتلي أوغلو، بحصولها على المرتبة الثانية في مسابقة نجوم تركيا التي انضمت إليها في فترة التحاقها بجامعة باشكنت، وهكذا بدأت مشوارها الفني في عالم التمثيل؛ وكانت أولى تجاربها في التلفزيون مسلسل “نعم هناك حب الموت” عام 2004، ثم أُسند إليها دورُ البطولة في مسلسل حكاية سمر، الذي أعده تومريس غريتلي أوغلو عام 2005–2006.