انت الان تتابع خبر فيفي عبده تفجر الأنترنت و ترقص وتتمايل بروب الاستحمام دون حمالة صدرها .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 09:30 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

نشرت الفنانة المصرية فيفي عبدو عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو فيديو جديد وهي تتمايل رقصا امام المرآة.

وظهرت الفنانة فيفي عبدو في الفيديو بإطلالة صدمت جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اذ ظهرت مرتدية " روب " الاستحمام باللون الازرق بدون حمالة صدرها وتزينت بعقد ذهبي كبير حول رقبتها وأخذت تتمايل رقصا في غرفتها.

وبدت فيفي عبدو في وصلة رقصها الأخيرة قمة في الجرأة وهي تتمايل رقصا بلباسها الكاشف الذي انتقده الكثير من متابيعيها ، اذ علقت على الفيديو قائلة " يا مساء الفل من الساحل الشمالى اغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح .. خمسه اموااااه "

دائما ما تثير فيفي عبدو الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأتها في طرح محتواها ووصلات الرقص التي دائما ما تحرص على نشرها.

الجدير بالذكر ان الفنانة فيف عبدو تعرضت لوعكة صحية شديدة في الأشهر الماضية بعد اصابتها بفايروس كورونا ودخولها المستشفى لأكثر من 30 يوم.

حيث اختفت فيفي عبدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدة شهر نتيجة اجرأها عملية جراحية تكللت في النجاح بعد وعكتها الصحية الأخيرة.