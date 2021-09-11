وصية الزعيم عادل إمام من داخل المستشفى أبكت الملايين .. وحزن وبكاء ابنه محمد امام بعد سماعها ابويا كبر فى السن وخرف ..ماذا قال؟ (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 10:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

ضجة بعد نشر قناة شهيرة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن وصية الزعيم عادل امام من دخل المستشفى .

حيث طالب في وصيتة بحذف جميع الافلام التي تجمعة بالفنانة يسر والفنانة لبلبة : حيث قال: اتمنا كل الافلام تنحذف.





اتفرج بقية التفاصيل في الفيديو:



