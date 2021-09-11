ياسمين صبري تثير جنون زوجها السابق بفستان شفاف وكأنها بدون ملابس و كما خلقها الله ..اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 11:30 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة على حافة يخت زوجها أبو هشيمة وسط البحر وترتدي فستان طويل أبيض شفاف وقت الغروب وتنظر إلى البحر.

ونالت الصور إعجاب محبيها الذي عبروا عن حبهم لها وإعجابهم بجمالها .