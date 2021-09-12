مفاجأة مدوية ملياردير عربي شهير يخسر كل ثروته الضخمة بسبب سهرة حمراء مع إعلامية شهير فاتنة الجمال .. لن تصدق من يكون؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 12:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

يقف رجل أعمال عربي بارز حالياً على حافة الإفلاس بفعل إدمانه على القمار والنساء في آن، حتى أن أوضاعه الصعبة دفعته ليستدين الأموال من بعض الأشخاص بفوائد عالية جداً، بعد أن أنفق مبالغ طائلة على إعلامية كان قد وقع في شباك حبها، وكاد يخسر حياته العائلية بسبب عواطفه التي ضاعت مع دولاراته.

رجل الأعمال كان قد تعرض للإبتزاز منذ فترة، من ​بائعة هوى​ معروفة وأنفق عليها المال، ولم تبتعد عنه إلا بعد أن سدد لها تعويضاً مالياً كبيراً مقابل خدماتها المخلة له.