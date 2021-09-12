انت الان تتابع خبر أم عصام باب الحارة في سن المراهقة تشبه تماما فنانة مصرية أحبها العندليب.. لن تصدقوا من هي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 02:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

أعادت حسابات فنية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير، نشر صورة قديمة من مرحلة الشباب كانت الفنانة السورية صباح الجزائري، قد شاركت بها جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وفي الصورة بدت ملامح صباح الجزائري متشابهة مع الفنانة المصرية سعاد حسني (والتي أحبها العندليب عبد الحليم حافظ)، خصوصًا في منطقة العينين، بالإضافة إلى الشبه من ناحية تسريحة الشعر والعصبة التي وضعتها على رأسها.

وعلّقت الفنانة صباح حينها على الصورة قائلة: "خرجت من الزمن البعيد وحملت معي ألوان الحياة.. خبأتها بداخلي لأقوى على أيامنا هذه كنتُ أنا ولا زالت تلك الصبية..أنا".

وكان لافتًا تعليق الممثلات السوريات ديما الجندي، نسرين طافش وجومانا مراد، إذ كتبت ديما: "يا روحي أنت يسلمولي ألوانك الله يحميكي".

وعلّقت نسرين قائلة: "جميلة الجميلات وست الكل.. طاقة من الموهبة والكاريزما والحب باقية بقاء نور الشمس". فيما علّقت جومانا: "كنت ولازلت أجمل الجميلات"، كما تغزلت الممثلة اللبنانية كارمن لبس بـ صباح قائلة: "الحلا".

ومؤخرا أعلنت النجمة السورية صباح الجزائري، اعتزالها تأدية أدوار البيئة الشامية واكتفاءها منها وعلقت على مشاركتها الأخيرة في مسلسل «الكندوش» بأن العمل كان متعباً خلال التصوير بسبب الحوارات الطويلة والتي أدت لنتيجة وصفتها بالسيئة.

وعن شخصية «أم عصام» في «باب الحارة»، قالت الجزائري في حديث لبرنامج «المختار» الذي يقدمه الإعلامي باسل محرز عبر «المدينة إف إم»: «العمل كان ناجحاً حتى الجزء الثالث، وكان يجب أن يتوقف حينها، حيث أصبح فيما بعد عملاً تجارياً، ومتابعتي فيه كانت؛ بسبب حب الجمهور للشخصية والتزامي بالمشروع».