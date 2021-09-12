انت الان تتابع خبر تسريب صورة صادمة للفنانة ياسمين عبدالعزيز تضع جمهورها في ذهول ودهشة .. لن تصدق كيف بدت !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 03:00 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

نشرت مواقع اخبارية مهتمة بالفن و اخبار الفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي، صور قديمة جداً للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بمرحلة الدراسة، في سن الـ16 ، وظهرت ياسمين بإطلالة بسيطة مرتدية تي شيرت باللون الكحلي، وتركت شعرها منسدلاً علي أكتافها.

وعبر الجمهور عن إعجابهم بجمالها وبساطتها في الصورة، حيث أن ملامحها لم تتغير كثيرًا، اذ انها ليست كالفنانات اللائي تغيرت ملامحهن بسبب عمليات التجميل، كما نشر شقيق ياسمين، الفنان وائل عبد العزيز، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق عليها قائلًا: "يلا أرجعي وحشتينا".

يذكر ان الفنانة ياسمين عبد العزيز ما زالت تتلقى العلاج في مستشفى بسويسرا بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء اجراء عملية جراحية في مصر، ويحرص شقيقها وائل عبد العزيز، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، ويطلب منهم الدعاء لها، مع مشاركة صور من ذكرياتها، ويبدو أن حالتها الصحية تتحسن، حيث نشر شقيقها مؤخرا صورة لها وعلق عليها: "هانت يا روحي هانت".

كما كان قد توعد زوجها الفنان أحمد العوضي كل من تسبب بتدهور حالة زوجته الصحية، واتهم الطبيب بالإهمال، وما تزال التحقيقات جارية لمعرفة المسبب بذلك.