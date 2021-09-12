انت الان تتابع خبر خطة جهنمية من عصومي والوليد مقداد لزيادة ثروتهما بعد نجومية طيور الجنة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 03:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

مازالت تتجه الأنظار نحو الوليد والمعتصم بالله مقداد نجمي قناة طيور الجنة، التي انطلقت عام 2008 لتمثل نقطة تحول في عالم قنوات الأطفال.

استطاع الوليد والمعتصم بالله مقداد أن يبرزا موهبتهما بشكل كبير، خلال ظهورهما الأول عبر قناة "طيور الجنة" لوالدهما خالد مقداد التي انطلقت عام 2008، من خلال تقديم محتوى مختلف تماماً عما يعرض على قنوات الأطفال.

في بداية انطلاقة قناة "طيور الجنة"، ارتكزت على موهبة الطفلين الوليد والمعتصم بالله المعروفين باسمي "عصومي ووليد"، من خلال تقديم برنامج طريف تحت اسم "نشرة أخبار الدار"، والذي يعتمد على تقمص الطفلان لمذيعي نشرات الأخبار ولكن مع تقديمهما محتوى خفيف يعرض أخبار المنزل.

وما عزز من صيت قناة طيور الجنة وشهرة الطفلين عصومي ووليد، هو استقبالها للمواهب الواعدة مع فتح مجال التصوير داخل المنزل، ليقوما بتصوير أغانيهما الشهيرة التي أحبها الأطفال مثل "بابا تليفون" و"أسناني واوا".

لم تقتصر قناة "طيور الجنة" على موهبة الوليد والمعتصم بالله مقداد فقط، بل انضم أشقاؤهما وهم جنى وجاد وإياد، وقدموا جميعاً أغاني وفيديوهات طفولية طريفة.

عائلة المقاديد عائلة المقاديد بدأت في التوسع في أعمالها بخطط ذكية، فقامت بإحياء العديد من الحفلات في العالم العربي نظراً للشعبية الكبيرة التي اكتسبتها العائلة بأكملها، كما بدأوا في الاعتماد على الإعلانات في الدخل وابتكار منتجات وألعاب من شخصيات القناة إلى جانب إطلاق تطبيق على الهاتف يقدم فيديوهات تعلمية وقصص وألعاب باسم عالم طيور الجنة.

كما خاضت القناة تجربة فريدة من خلال اطلاق نسخ عدة بلغات مختلفة وهي بالإنجليزية Toyor Baby English والتركية Cennet Kuşları Bebek - Türkçe والفرنسية Les oiseaux du Paradis Bébé.

وحتى تصل قناة طيور الجنة لشريحة الآباء الذين يرفضون تربية أبنائهم على الأغاني الإيقاعية، تم إنتاج أغانِ بدون موسيقى.

قناة عصومي ووليد على يويتوب ولمضاعفة النجومية ولمزيد من الشهرة نجمي طيور الجنة، أطلق عصومي ووليد قناتهما الخاصة على يوتيوب لتنال نسبة مشاهدة عالية، وصلت إلى أكثر من 3 مليون مشترك، مع مشاهدة اقتربت من نصف مليار.