انت الان تتابع خبر تفاصيل تشيب الراس.. طالبة سعودية توثق بالصور ما يفعله سائق حافلة بالطالبات يومياً منذ سنوات في السعودية (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 04:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

تمكنت طالبة في جامعة الجوف، بالمملكة العربية السعودية، من التقاط تم تداولها بشكل واسع، قيام مواطن سعوديـ يعمل سائقاً للحافلة التي تنقلهن من وإلى الجامعة يومياً على بعد 65 كم تقريباً، بعمل غريب وفريد من نوعه يومياً على متن الحافلة.

الصور المتداولة أظهرت قيام سائق الحافلة السعودي بتقديم أطعمة ومشروبات للطالبات على متن حافلة النقل مجاناً وبشكل يومي منذ 10 سنوات.

ووفق "أخبار 24"، قال سائق الحافلة، عايد الوذيمان إنه متقاعد من الدفاع المدني، ويعمل سائقاً للحافلة لملء وقت الفراغ بعد التقاعد، مشيرًا إلى أن تقديمه الضيافة التي تحتوي على أطعمة ومشروبات للطالبات ليس فكرة جديدة، بل مضى على تنفيذها ما يقارب 10 سنوات.

وبين أن ما دفعه لهذه المبادرة هو بُعد مسافة الجامعة عن منازل الطالبات، حيث يغادرن منازلهن 7 صباحاً حتى 4 عصرًا، فضلاً عما رآه بابنته التي لا يكون لديها الوقت لتناول وجبة الإفطار في المنزل في بعض الأوقات.

وتابع أنه يقوم بتقديم وجبات خفيفة من أطعمة ومشروبات للطالبات، وأن الهدف من ذلك لم يكن التصوير أو الظهور أمام الناس.

وأشار إلى أنه ملتزم بتطبيق جميع الاحترازات الصحية ومسافات التباعد الاجتماعي داخل الحافلة، حيث لا يُسمح بجلوس طالبتين بجانب بعضهما بنفس المقعد