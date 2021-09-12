انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوية.. الفنانة أصالة نصري تتزوج للمرة الرابعة .. لن تصدقوا من يكون سعيد الحظ ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 07:00 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

كشفت "الجرس" ان الفنانة السورية أصالة نصري تزوجت للمرة الرابعة.

وفي التفاصيل، ذكرت "الجرس" ان الصحافي ربيع هنيدي نشر خبرًا عن فنانة تزوجت مؤخرًا من دون أن يذكر اسمها، وكتب: "أحببت ان اكون اول المهنئين بزواج فني غنائي سيكون ترند عند الكشف عنه قريبًا".

وتابع: "العروسان هما صديقان واخوان غاليان على قلبي وتجمعني بهما عشرة عمر لكني لن افصح عن اسميهما والحكاية".

الا ان هنيدي حذف البوست بعد ساعات، وجاءت غالبية التعليقات عن زواج الفنانة السورية أصالة من فايق الحسن بعد طلاقها من النائب المصري المتزوج أحمد عبد المجيد منذ فترة.

وأشارت "الجرس" إلى أنّ هنيدي هو الصديق الأقرب لأصالة في الوسط الفني وكاتم أسرارها، وهو نفسه هنّأها يوم زواجها من النائب وتمنى لهما حياة سعيدة قبل أن يحذفها مجددًا.