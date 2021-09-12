انت الان تتابع خبر لن تصدقوا.. سر صادم إكتشفه الجمهور حول علاقة الوليد مقداد وزوجته نور جعل الجميع يٌصاب بالصدمة ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 07:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجماعي، صورة لنجم طيور الجنة اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ برفقة زوجته ​نور غسان​ مقداد، أثناء تجولهما في أحد الأماكن العامة.



أثارت الصورة جدلاً كبيراً بين متابعيهما، حيث أكدوا أن هناك شبها كبيرا بين الوليد وزوجته.



من ناحية أخرى، أعادت الصورة إلى الواجهة الحديث عن صلة القرابة بينهما، حيث أكد العديد من المتابعين، أن هذا الشبه لا يمكن أن يكون إلا من خلال القرابة "صلة الدم".



وفي رصد للتعليقات، جاء فيها :"عصومي ولابس حجاب"، "متشابهون"، "شو صلة القرابة".



الجدير بالذكر، أن الوليد دخل القفص الذهبي في 20 آب 2021 مع خطيبته نور، وجاء زواجه مفاجئاً لضحد الشائعات التي سبق وطالته بخصوص إنفصالهما.