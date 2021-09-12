انت الان تتابع خبر خلافاً للروايات الشائعة .. ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة لأول مرة عن سبب مرضها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 08:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

منذ اللحظة الأولى لإعلان أحمد العوضي عن تدهور صحة زوجته ياسمين عبد العزيز والتساؤلات كثيرة لكن ما أكدته أنها نجت من الموت.

“جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا..الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو..رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”

وتابعت القول : “كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”

الجدير بالذكر ان الفنانة ياسمين عبدالعزيز تعرضت لوعكة صحية شديدة قبل عدة اسابيع بعد اجرائها عملية جراحية ونتجت عنها خطأ طبي بسبب استئصال جزء من الأمعاء لتدخل بعدها الناية الحثيثة وتضطر للسفر للخارج للكشف عن صحتها واجراء العلاج المناسب لحالتها.