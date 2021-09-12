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بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تباعد بين ساقيها وظهور منطقتها الحساسة دون أن تعلم .. اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 11:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

شاركت مصممة ألازياء والمغنية مغربية بسمة بوسيل صورة جديدة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي عبر إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

 

 

وظهرت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني بإطلالة جريئة جداً حيث أرتدت فستان فاضح وقصير كشف فخذيها ومنطقتها الحساسة .

 

 

وقد أثارت بوسيل غضب الجمهور بهذه الصور .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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