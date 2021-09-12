نسرين طافش تستعرض جسدها ومفاتنها بروب النوم .. والجمهور مصدوم !! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 01:30 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

شاركت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ الجمهور مجموعة صور لها من عطلتها الصيفية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بإطلالة ناعمة جداً من إحدى الفنادق وقد ارتدت ثوم النوم الأبيض من دون ماكياج وربطت شعرها إلى الوراء، كذلك لفت المنظر الطبيعي الذي تطل عليه غرفتها أنظار المتابعين بجماله.

وعلقت نسرين على المنشور قائلة: "صباح الرضا و النور ، ابدأ يومك بالامتنان و الشكر لما لديك اليوم .. و أشكر السعداء الراضين في العالم لانهم الملهمين لامكانية الحياة الطيبة نحن بحاجتهم لرفع طاقة الأرض و لتحفيزنا، في واحد من أجمل المراكز الصحية في العالم ".