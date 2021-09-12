انت الان تتابع خبر بدون بنطلون .. اتفرج السعودية هند القحطاني تتعدى الخطوط الحمراء بصورة فاضحة لأبنتها العزباء ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 02:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

أحدثت الناشطة السعودية هند القحطانى موجة واسعة من الغضب بين الجمهور بعدما نشرت صورة لابنتها بدون بنطلون.

حيث ظهرت ابنة القحطانى بالفيديو الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات وهي تلعب بهاتفها المحمول، قبل أن تطالبها والدتها بعرض ملابسها للجمهور.

قالت هند بالفيديو: “يلا يا قلبي، والله تعرف تنسق، لبسك يجنن، قومي ورينا”، ثم ركزت الكاميرا على ساقي ابنتها، وقالت:”شايفين الشوز؟”

جاءت تعليقات المتابعين كالتالي:”بالله عليكم هل هذه حياة ونعيم؟ ماذنب الأطفال ان تتاجر بهم بهذا المحتوى ؟ حسبي الله عليها ونعم الوكيل خافوا الله يامن يدعمها ويتابعها” . “هل ترضين التكسب بجسم الاطفال عن طريق الاعلانات لدى هاربات ولاجئات امريكا؟ ننتظر قرار يمنع الاعلان لدى الهاربات من القانون لدرجة انه عنايتكم غير قادرين على تغريمها لأنها هاربة” . “حسبي الله عليك اتقي الله في بناتك يوم تسألين عنهم وعن تربيتهم خافي الله فيهم. سلامات امانه هذول عندك”

وأضافت أخرى: “اول مره اشوف وحده ماعندها احساس وغيره على بناتها يعني ايش الهدف من تصويرهم وعرضهم والتركيز على مناطق معينه خافي الله فيهم هذول عرضك”.

وتابع آخر: “اعوذ بالله من غضب الله الله لايبتلينا بما ابتلها تعرض لحم بناتها سبحان الله الله يهديها ويرفع عنها”