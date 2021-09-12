انت الان تتابع خبر ثبت صبري.. منشور مفاجئ من إيمي سمير غانم بعد الإعلان عن عودة شقيقتها دنيا للتمثيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 04:15 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

كتبت الفنانة إيمى سمير غانم، منشوراً حزيناً تضمن دعوات مؤثرة لوالديها الراحلين، الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز.

وكتبت إيمى سمير غانم، فى تدوينتها على "إنستجرام"، "اللهم ارحمهما واجعلهما من أصحاب هذه الآية: " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ".. اللهم ثبت دموعى وثبت صبرى وثبت إيماني عندما استعيد ذكرياتهم وثبت يقينى".

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان عودة شقيقتها دنيا إلى النشاط الفني، حيث أكد الفنان عمرو وهبة في تصريحات صحافية، على هامش احتفاله بعرض فلم "ماكو" في السينمات حاليًا، "أستعد لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل عالم موازي، والذي ستعود إليه دنيا سمير غانم، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف".

يشار إلى أن مسلسل عالم موازي بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، أوتاكا، ومن تأليف عمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار ميوزيكال كوميدي.

وانقطعت كل من دنيا وإيمي سمير غانم عن عالم التمثيل والفن، منذ مرض والديهما وإصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وغيب الموت الفنانة دلال عبدالعزيز، يوم السبت 7 أغسطس/آب الماضي، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عامًا بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من ١٠٠ يوم في المستشفى.

وحتى وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، لم تكن تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل، سميشر غانم، الذي رحل عن عالمنا في 20 مايو/أيار الماضي، بعد صراع مع المرض وتفاقم الأزمات الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن عمر ناهز 84 عاما، نتيجة فشل كلوي تعرض له بعد إصابته بفيروس كورونا، ونقله للمستشفى.