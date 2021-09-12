انت الان تتابع خبر جنى مقداد نجمة طيور الجنة تتعرض للسخرية والتنمر بسبب فستانها وإطلالتها في زفاف شقيقها الوليد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 04:45 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

جنى مقداد نجمة طيور الجنة تتعرض للسخرية والتنمر

تعرضت جنى مقداد نجمة طيور الجنة لبعض من السخرية والتنمر من قبل كثير من المنتقدين لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بعد ظهورها في حفل زفاف أخوها الأكبر وليد مقداد، واعتقد البعض أنها شوهت إطلالة فستانها البسيط بوضح الوشاح الذي كان فوقه وظهرت وكأنها أكبر عن عمرها الحقيقي بالإضافة إلى وضعها إلى المكياج الصاخب والقوي الذي جعل الأنظار تلتفت لها.

جنى مقداد نجمة طيور الجنة تتعرض للسخرية والتنمر

تعرف جنى المقداد منذ أن كانت طفلة عمرها خمس سنوات فكانت تقوم بعرض أغاني الأطفال على شبكة قنوات طيور الجنة لصاحبها خالد المقداد الذي يكون والدها، وعندما ظهرت جنى الفترة الماضية وبدأ تظهر عليها علامات تطور العمر تفاجأ جمهورها خاصة عندما ظهر بفستان سواريه ومكياج قوي في زفاف الوليد مقداد، وسخر منها الكثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووضحوا بأنها أفسدت إطلالتها بوضع الوشاح فوق الفستان فأخفى تفصيله.

وفي المقابل دافع عنها كم كبير من متابعين جنى مقداد ومحبيها منذ الطفولة الذين قالوا أن هذا الموضوع حرية شخصية وأن الأذواق تختلف من شخص إلى أخر ولا يكون من حق أي شخص التدخل في حياة الأخرين خاصة وإذا كان من المشاهير.

وكان زفاف الوليد مقداد في 20 آب من هذا العام من نور غسان وقد تم الزفاف بعد مرور عدة شهور من إعلان خطوبتهما، وكان الزفاف به الأهل والأقارب والأصدقاء على حسب ما ورد بفيديوهات حفل الزفاف التي قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضم الوليد وهو وسط العائلة وملامح السعادة على وجه كل فرد منها، حيث أن قبل الزفاف انتشرت بعض الأخبار عن انفصال الوليد عن خطيبته نور غسات وفي هذا الوقت خرج ليحسم الموضوع وأكد بأنها مجرد مجموعة من الشائعات التي يكون الهدف الوحيد منها هو إثارة الجدل بمواقع التواصل الا جتماعي.