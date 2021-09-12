انت الان تتابع خبر صادم: فتاة سعودية حسناء تفقد صوابها ولم تتمالك نفسها أمام شاب وسيم داخل محل .. لن تصدق ماذا فعلت معه؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 05:45 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

في واقعة جديدة وكالعادة اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي فقد أثارت فتاة سعودية موجة غضب كبيرة بين النشطاء، بعد تداول فيديو يوثق عدم تمالكها لنفسها امام شاب في محل عطور، وحاولت معه كثيرًا أن ترى وجهه وتتوسل إليه أن يخلع الكمامة.

وظهر في الفيديو الذي وثقه الشاب بنفسه، قيام الفتاة بالتغزل به وإقدامها على طلب رؤية وجهه بطريقة التوسل له، ما اعتبره النشطاء تحرشًا من الفتاة بالشاب ولا يليق بها أن تفعل هذا الأمر.

وقالت الفتاة في الفيديو المتداول: الله يخليك وخر الكمامة ، فوجه الشاب سؤالا لها، قائلا: لماذا؟ ، فأجابت عليه: لكي أرى وجهك .

وقال الشاب للفتاة:" معي عهد ما أفك الكمامة "، حيث انتشر المقطع على نطاق واسع بعدما أثار جدلا واسعا لانتقادهم جرأة الفتاة بسبب ما قالته.