أبنة سلطان سلطنة عمان تذهل كل النساء بجمالها الإغريقي الخارق وأناقتها تصبح حديث الساعة في أول ظهور لها - اتفرج الصور

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 07:00 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

اعادت المواقع الالكترونية تداول، ما قامت به السيدة ثريا بنت هيثم بن طارق بتحقيق حلم مواطن عماني.

فضلت صاحبة السمو السيدة ثريا بنت هيثم بن طارق ال سعيد، فتجاوبت مع تغريدة لمواطن عماني كان يأمل في امتلاك كرسي كهربائي من نوع خاص.

وقال المواطن العماني علي المنذري عضو اللجنه الإدارية بالجمعية العمانية للمعوقين بعبري، عبر حسابه بـ”تويتر”: أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الأمتنان والتقدير إلى صاحبة السمو السيدة ثريا بنت هيثم بن طارق ال سعيد على تجاوبها السريع مع التغريده وذلك في تحقيق أمنيتي بامتلاك هذا الكرسي الكهربائي فجزاها الله عني خير الجزاء وفي ميزان حسناتها بإذن الله “.

كما تقدم المنذري بجزيل الشكر والتقدير والأمتنان لكل من سعى ومد له يد العون والمساعدة في هذا الموضوع سواء بالإتصال أو بالرسائل .

يذكر أن علي المنذري كان قد شارك في وسم “#اكثر_شي_خاطرك_فيه ” وكان خاطره هذا الكرسي الكهربائي المتحرك.

من هي ثريا بنت هيثم بن طارق

ابنة السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد ، وابن أخ السلطان الراحل ” قابوس ”، والدتها السلطانة و السيدة للأولى عهد بنت عبداللهبن حمد البوسعيدية .

صاحبة السمو ثريا بنت هيثم بن طارق آل سعيد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع العماني وأيضا المجتمع الخليجي، حيث انها قامت بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي كانت لها دور كبير في نهضة حق المرأة في المجتمع وأنها قامت بالعديد من المشاركات والمؤامرات والمؤتمرات التي تختصر بجانب تأييد حق المرأة في المجتمع بغض النظر ان كان في المجتمع العماني او ان كان بالمجتمع الدولي، حيث انها تسعى دائما الى الحفاظ على حقوق الانسان خاصه في سلطنة عمان حيث انها قامت بتأسيس هيئة مستقلة تختص بحقوق الإنسان، حيث أنها شغلت منصب رئيسة هذه الهيئة وايضا قامت بالزواج من ابن عمها وهو احمد بن نايف ال سعيد وقامت بالإنجاب منه ولدين وبنت حيث تعتبر هذه الشخصية من ضمن الشخصيات المهمة و القوية والمؤثرة في المجتمع العماني وهي صاحبة السمو ثريا بنت هيثم بن طارق آل سعيد .