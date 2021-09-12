انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز تصدم جمهورها بظهور صارخ وحمالة صدر عارية - اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 07:15 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

الراقصة ​صافيناز دائماً ما تثير ​ الجدل بمنشوراتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إما برقصها، ثيابها وغيرها من الأمور التي يتفاعل معها الجمهور.

فأطلت على المتابعين بصور جديدة نشرتها في حسابها الخاص، وهي مرتدية ملابس داخلية فقط وتحمل حمالة صدر وتضعها على وجهها، ما أثار موجة من الإنتقادات.

وكانت نشرت صافيناز في الساعات الماضية فيديو أحدثت من خلاله بلبلة بين المتابعين بعد أن ظهرت وهي تقوم بحركات راقصة إعتبرها البعض فاضحة ومثيرة. وظهرت صافيناز ببدلة رقص مكشوفة وفريدة في التصميم، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.

صافيناز بـ لوك جديد

وكانت صافيناز قد أطلت على متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بإطلالة مختلفة فهي تحب أن تعتني بجمالها لكسر الروتين، فاختارت تغيير لون شعرها.

وذهبت صافيناز لدى أحد صالونات التجميل، حيث صبغت شعرها باللون الأرجواني، الذي أضاف إلى لون بشرتها البيضاء وعينيها الخضراوين بريقاً وتألقاً، كما اعتمدت تسريحة الـ"Wavy" وضفائر صغيرة في النصف الأيسر من مفترق شعرها، وقصرت قليلاً منه، وأبدى المتابعون إعجابهم باللوك الجديد.