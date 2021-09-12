انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تخلع ثوب الحزن وترتدي لباس البحر رفقة زوجها والجمهور : استحي على دمك !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 11:00 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

أعادت صفحات مهتمة بأخبار الفن والفنانيين نشر صور للفنانة المصرية دنيا سمير غانم وهي برفقة زوجها على البحر .

ويأتي نشر الصور بعد مرور أيام من وفاة دلال عبدالعزيز حيث ظهرت دنيا سمير بالصور مرتدية لباس البحر بظهور جريء أبرز مفاتن جسدها .

لكن سرعان ما تمكن خليج الجزيرة من البحث عن الصور و تبينت أنها صور قديمة والتقطت منذ سبع سنوات حيث كانت دنيا ، تقضي عطلة عيد الأضحى، في مدينة شرم الشيخ، برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان.