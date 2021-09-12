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دنيا سمير غانم تخلع ثوب الحزن وترتدي لباس البحر رفقة زوجها والجمهور : استحي على دمك !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 11:00 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

 

أعادت صفحات مهتمة بأخبار الفن والفنانيين نشر صور للفنانة المصرية دنيا سمير غانم وهي برفقة زوجها على البحر .

 

 

 

ويأتي نشر الصور بعد مرور أيام من وفاة دلال عبدالعزيز حيث ظهرت دنيا سمير بالصور مرتدية لباس البحر بظهور جريء أبرز مفاتن جسدها .

 

 

 

لكن سرعان ما تمكن خليج الجزيرة من البحث عن الصور و تبينت أنها صور قديمة والتقطت منذ سبع سنوات حيث كانت دنيا ، تقضي عطلة عيد الأضحى، في مدينة شرم الشيخ، برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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