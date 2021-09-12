انت الان تتابع خبر شقيقة ملك الأردن تخطف الأنظار بجمالها الأميري الخارق في حفل زفافها .. لن تصدق ما هي جنسية العريس ؟ (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 11:15 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل تداول صور من حفل زفاف الأميرة الأردنية راية بنت الحسين، الابنة الصغرى لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال وشقيقة ملك الأردن الحالي الملك عبدالله بن الحسن، على الصحافي البريطاني فارس نيد دونوفان.

وكان قد أقيم حفل زواج الأميرة راية الأخت غير الشقيقة للملك عبدالله في بريطانيا بحضور والدتها الملكة نور الحسين وسفير الأردن في لندن عمر النهار بالإضافة إلى عائلة دونوفان.

واقتصر الزفاف على مراسم بسيطة وحفل صغير وفقاً للإجراءات المتبعة لتفادي كورونا.

وتداول ناشطون في تغريدات، أن نيد دونوفان هو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا تيسا دال، التي هي ابنة روالد والممثلة الأميركية باتريسيا نيل.