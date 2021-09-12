انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل تفجر الأنترنت بلا حمالة الصدر ونحافتها حديث الجمهور (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/12 الساعة 11:45 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

خطفت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل وزوجة تامر حسني الانظار بعد مشاركتها مجموعة من الصور الجذابة لها على هامش جلسة تصوير حديثة لصالح إحدى المجلات الفنية.

وظهرت بسمة بوســـيل في الصور بإطلالة مستوحاة من الزمن الجميل، والتي حازت على إعجاب جمهورها بشدة، وتغزلوا في جمالها وطلاتها آلتي تمزج بين الأنوثة والأناقة.

وكانت بسمة قد صدمت الجمهور بنحافتها المفرطة في الصورة التي ظهرت فيها مؤخراً بصحبة زوجها الفنان تامر حسني.

اللافت للانتباه في صورة بسمة كان نحافتها المفرطة والتي علق عليها عدداً كبير من الجمهور وأشاروا إلى خسارتها المزيد من الوزن خلال الفترة الماضية، بينما تساءل آخرون عن طريقتها للحفاظ على رشاقتها.