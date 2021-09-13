انت الان تتابع خبر معجزة قشر البطاطس.. تمنع ارتفاع سكر الدم وتعزز هرمون الإنسولين في الجسم .. اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 12:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

الكثيرون يعشقون البطاطا، خاصة الأطفال الذين يفضلونها في شكل أصابع محمرة أو شرائح مقرمشة، فلا أحد يختلف على فوائد البطاطا الكثيرة، إلا أن الكثيرين يجهلون فوائد قشر البطاطا.

فقد أجمعت الكثير من الدراسات على أن قشر البطاطا يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة التي نفقدها حين نقوم بتقشير البطاطا والتخلص من ذلك القشر، ومن أبرز فوائدها ما يلي:

تعزز المناعة فهي غنية بفيتامين “سي”، حيث تعمل كمضاد للأكسدة، وعلاوة على ذلك، تتضمن القشور على فيتامين “ب” المركب والكالسيوم اللذين يلعبان دورا رئيسيا في نظام المناعة.

تحمي من السرطان قشور البطاطس تتضمن على العديد من المواد الكيميائية النباتية التي تمتلك نشاطًا قويا مضادا للأكسدة، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على كميات كبيرة من حمض “الكلوروجينيك” المرتبط بامراض السرطان، وبالتالي يحمي الجسم من السرطان ويحاربه.

تخفض نسبة الكوليسترول في الدم تتضمن على نسبة عالية من الألياف إلى جانب مضادات الأكسدة والبوليفينول والتي تحفز تأثيرات خفض الكوليسترول في الجسم، لذا يوصي بتناول البطاطس مع قشورها بعد التأكد من تنظيفها بشكل جيد.

تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم وأساسي، فإن استهلاكها يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لأن البوتاسيوم يلعب دورا رئيسيا في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

توجد مغذيات أخرى جيدة وضرورية للقلب في قشور البطاطس وهي أحماض أوميجا 3 الدهنية.

تحافظ على استقرار السكر في الدم وبالرغم من تتضمنها على نسبة عالية من الألياف، تحتوي على مغذيات أساسية تمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم. يساهم تناول قشور البطاطس لفترات زمنية طويلة في الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والعوامل الأخرى المرتبطة به مثل أمراض القلب.

معالج لحروق الجلد من أهم العلاجات المنزلية الفعالة والبسيطة لعلاج حروق الجلد. بالإضافة إلى أنها مضاد قوي للبكتيريا، فهي تعمل على ترطيب البشرة ولها تأثير أفضل من الضمادات التقليدية ضد الحروق الطفيفة.

تعيد الشباب بإخفاء الشعر الأبيض يغفل الكثير من الناس الفائدة الخارقة وسحرية لقشر البطاطس. فهي تخفي الشيب بطريقة سحرية، حيث تتضمن على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في توفير مظهر ولون طبيعي لشعرك، من خلال غسل الشعر بمسحوق قشور البطاطس المغلي والمبرد.

تخفف البقع الداكنة تتضمن قشور البطاطس على مركبات مضادة للبكتيريا “الفينولية” ومضادات الأكسدة. والتي تلعب دورا بسيطا بإعادة الجلد للونه الطبيعي. كل ما عليك فعله هو فرك قشر البطاطس الطازج. فوق البقع الداكنة من الجلد، بما في ذلك الهالات السوداء وحروق الشمس.