انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم تفاجئ الجمهور بنشر صور جديدة لوالدها بالكعاز لم تنشر من قبل.. وتثير تعاطف واسع (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 12:45 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

كشفت النجمة إيمى سمير غانم، عن صورتين جديدتين ولم ينشرا من قبل لوالدها الفنان الكبير الراحل، واحدة أمام البحر والأخرى ظهر فيها متكأً على عكازه، معربة اشتياقها وحنينها له، منذ وفاته يوم 20 مايو الماضى، بعد صراع مع المرض.

ونشرت إيمى، الصورتين عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "وحشتنى يا روح قلبى انت.. بحبك"، مع وضع الرموز التعبيرية "إيموشن" المعبرة عن الحزن والبكاء.

وما زالت النجمة دنيا سمير غانم، تعيش أيامًا حزينة بعد وفاة والدها ووالدتها الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذين رحلا خلال الأيام الماضية، بعد صراع مع المرض.

ونشرت إيمى، عبر حسابها على إنستجرام، صورتين جمعتها مع شقيقتها دنيا ووالديها الراحلين، قام برسمها وتصميمها إحدى المتابعين، لتعبر عن لم شمل الأسرة.

كما سبق ووجهت ايمى سمير غانم، رسالة لوالديها الراحلين، وقالت فى بوست نشرته عبر السوشيال ميديا، "يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبة لى مسافرين تصوروا وراجعين لحد ما اشوفكوا تانى وافضل برده تحت رجليكوا، اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلفنى خير منها، الله يرحمكم ويغفر لكم و يتقبل دعواتى انا ودنيا ليكوا، بحبكم للأبد".