انت الان تتابع خبر رانيا يوسف بهوت شورت فاضح تقريباً لا يغطي اي شيء والجمهور : منك لله يا بعيده والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 01:15 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

أطلت الممثلة المصرية رانيا يوسف بصورة جديدة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الممثلة المصرية صور لها وهي ترتدي شورت قصيراً جداً مع “بادي” ضيقة.

وكتبت رانيا تعليقاً على الصورة :”كل فرحة تصنعها لغيرك، ستعود لك وهي أجمل…”.

وسرعان ما انهالت التعليقات على صورة رانيا المصوّبة على ملابسها حيث اعتبر البعض أنها مبالغ فيها.