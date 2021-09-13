انت الان تتابع خبر هل تذكرون الممثل التركي مراد علمدار بطل مسلسل وادي الذئاب ؟؟ شاهدوا كيف كان مصيره اليوم على يد زوجته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 01:45 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

يواجه الممثل التركي ​نجاتي شاشماز​، نجم مسلسل “وادي الذئاب”، الشهير بشخصية “مراد علمدار” عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاماً، بسبب اختراقه هاتف زوجته ناجيهان.

ودفع اختراق الممثل نجاتي ششماز، هاتف زوجته ناجيهان، لدفع الأخيرة إلى توجيه تهمة له، ضمن سياق فصول علاقتهما التي آلت للطلاق.

وبحسب تقارير صحفية تركية، فقد استطاع ششماز من الوصول إلى مراسلات خاصة عبر أحد تطبيقات هاتف زوجته السابقة، بالإضافة إلى 11 تسجيلا صوتيا تم تسجيلها من دون علمها.

واستخدم ششماز ما حصل عليه لتثبيت خيانة زوجته له، حيث قدم الأدلة للمحكمة كدليل ضدها ضمن إجراءات الطلاق المستمرة منذ فترة طويلة.

وعلى إثر ذلك، قدمت ناجيهان شكوى إلى المدعي العام، الذي أعد لائحة اتهام قد تتسبب بعقوبة ششماز بالسجن مدة قد تصل إلى 12 عاما نتيجة جريمة الاختراق، حيث يجرم القانون التركي ذلك.

ويواجه ششماز الآن دفعا ببطلان أدلة سابقة كان قدمها لإثبات ادعائه بخيانة زوجته وبطلان أحكام سابقة تحصل عليها في حال ثبتت جريمة الاختراق الأخيرة بحقه.