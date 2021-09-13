انت الان تتابع خبر تفصيل صادم إكتشفه الجمهور حول علاقة الوليد مقداد وزوجته نور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 02:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

تداول رواد مواقع التواصل الإجماعي، صورة لنجم طيور الجنة اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ برفقة زوجته ​نور غسان​ مقداد، أثناء تجولهما في أحد الأماكن العامة.



أثارت الصورة جدلاً كبيراً بين متابعيهما، حيث أكدوا أن هناك شبها كبيرا بين الوليد وزوجته.

من ناحية أخرى، أعادت الصورة إلى الواجهة الحديث عن صلة القرابة بينهما، حيث أكد العديد من المتابعين، أن هذا الشبه لا يمكن أن يكون إلا من خلال القرابة "صلة الدم".

وفي رصد للتعليقات، جاء فيها :"عصومي ولابس حجاب"، "متشابهون"، "شو صلة القرابة".

الجدير بالذكر، أن الوليد دخل القفص الذهبي في 20 آب 2021 مع خطيبته نور، وجاء زواجه مفاجئاً لضحد الشائعات التي سبق وطالته بخصوص إنفصالهما.



معلومات عن زوجة الوليد مقداد

تصدرت نور غسان مقداد زوجة الوليد مقداد محركات البحث بعد عقد قرانهما الشهر الماضي وراج المتابعون يحاولون الكشف عن هويتها وتفاصيل ومعلومات عنها، ومن المعلومات التي تك كشفها انها من الجنسية الأردنية الجنسية عمرها 21 سنة اي انها من عمر الوليد وليست أكبر منه كما انتشر على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.



ولدت نور في الأردن ومقيمة في الكويت وهي حفيدة خال والده اي انه هناك صلة قرابة بين العروس والعريس ولكن ليست صلة قريبة. نور لا تشارك بأعمال فنية على قناة "طيور الجنة" وتقيم زوجة الوليد مقداد في الكويت بصحبة أسرتها.



استطاعت نور بشهر واحد ان تحصل على مليون متابع على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.