انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل المال والبنون.. تزوجت أحمد بدير سراً وتورطت في قضية آداب والمفاجأة في ديانتها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 02:15 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

بدأت عايدة رياض مشوارها كراقصة فنون شعبية في الفرقة القومية للفنون الشعبية، وكان عمرها في ذلك الوقت 15 عاماً، ومع الوقت أصبحت الراقصة الاولى للفرقة وهذا ما جعلها تنطلق وتصبح وجهاً مألوفاً للفن، الأمر الذي جعلها تبدأ في الحصول على أدوار صغيرة في السينما مع بداية السبعينيات.

«بيسة»، اللقب الذي عرفت به راقصة السينما المصرية، الفنانة عايدة رياض، حيث خلد هذا الدور في مسلسل «المال والبنون» اسمها في عالم الفن.

اسمها الحقيقي عايدة رياض راغب شحاتة، ولدت في 23 يناير 1954، وبدأت حياتها الفنية كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية وعمرها 14 عامًا.

استعانت بزوج شقيقتها اللاعب الزملكاوي آنذاك حسن شحاتة، ليتوسط لها عند المخرج نور الدمرداش، والذي كان معروفا عنه انتماؤه للفريق الأبيض، وذلك للمشاركة في مسلسل «مارد الجبل».

تزوجت المطرب محرم فؤاد، وانفصلت عنه بعد زواج دام 13 سنة، حيث قالت خلال حوارها في برنامج «بالألوان الطبيعية»، إنها انفصلت عن محرم لأنه حال بينها وبين الفن، فكان كلما جاءتها فرصة رفضها بدافع الغيرة.

وأضافت: «قال لي هتمثلي وترقصي، لكنه زي أي مصري، رجل غيور، لكن بعد 13 سنة، قررت العودة للتمثيل، في فيلم سفاح كرموز بعدها بدأ الشجار، وأصبحت أمام خيارين العمل، أو الزواج، وربما لعدم إنجابي حسيت بفراغ، وأردت العمل لأضمن مستقبلي وهذا هو سبب الطلاق».

تزوجت عايدة، من الفنان أحمد بدير سرًا، لأنه كان يخشى على مشاعر زوجته، ولكن بعد فترة تم إعلان الزواج، ولم تستمر الزيجة طويلًا.

عاشت عايدة أزمة حقيقية، عندما اتهمت في «قضية الكومبارس»، وألقي القبض عليها مع 6 من الفنانات الكومبارس بتهمة ممارسة الفعل الفاضح، وتم إيداعها بسجن القناطر لمدة 3 أشهر.

وحصلت عايدة بعد ذلك على البراءة في 24 فبراير 1983 بعد أن تأكدت المحكمة أنها تم الزج بها في الاتهام على غير سند من الواقع أو الحقيقة.

ديانتها

كشفت عايدة رياض عن ديانتها للمرة الأولى في أبريل 2020، عندما أطلت عبر برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، وقالت إنها تعاني من الشائعات، التي تلاحقها دائما مثل المرض والوفاة.

وأشارت إلى أغرب شائعة طالتها قائلة: "ليست لي علاقة بالتكنولوجيا، وليست لي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذات يوم فوجئت بشخص يرسل لي صورتي وهو يمسك بها في السعودية، ويؤكد أنه قام بأداء العمرة من أجلي، ونشرها على فيسبوك، وهناك من انتحل شخصيتي وعلق على الصورة موجها الشكر لهذا الشخص".

وتابعت رياض قائلة: "اندهشت من هذا التصرف لأنني مسيحية، أعمل عمرة إزاي، اتصلت بالدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر وطلبت منه التدخل، لكن بمرور الوقت وتعدد المواقف أصبحت لا أهتم، ولا أسعى لتصحيح أي معلومة عني".