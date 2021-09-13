انت الان تتابع خبر حبة فياجرا تصعق عروسا سعودية وتدفعها إلى المطالبة بالطلاق في ليلة الدخلة.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 02:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

كشف الكاتب السعودي علي الزامل، تفاصيل صادمة عن شكوى فتاة مما حدث من زوجها العشريني في ليلة الدخلة، وإقدامه على تناول المقويات الجنسية قبل العلاقة مع زوجته.

وسرد الزامل، في مقال له منشور في صحيفة “المرصد”، تفاصيل شكوى فتاة في ليلة الدخلة تسببت بطلابها الطلاق وخوفها وهلعها.

وبينت الفتاة بحسب ما نقله الزامل على لسانها: “صُدمت بزوجي الشاب العشريني يتناول “مقويات جنسية” يوم الدخلة فانتابني خوف وهلع فامتنعت عن معاشرته واحتدم الخلاف بيننا فطلبت الطلاق !”.

وكتب الزامل تعليقا على الحادثة: “نتفهم أن رجلا ستينيا أو حتى خمسيني يتناول المنشطات في ليلة الدخلة ربما ليُظهر حيويته أو لنقل لعله يستعيد قدراته الغابرة ! لكن شاب في مقتبل العمر لماذا يستخدمها وأخص الذين لا يعانون عجزاً جنسياً ؟”.

ومضى قائلاً في مقاله: “من حق الزوجة أن تستنكر ذلك وتتوجس خيفة وريبة من زوجها فإذا كان هذا حاله وهو في عنفوان الشباب فكيف عساه أن يكون بعد مضي عشر سنوات أو أكثر !؟”.

ولفت الكاتب السعودي علي الزامل إلى أن الكثير من العرسان الشباب (الأصحاء) يعمدون عبثاً لأخذ المقويات فقط ليثبتوا فحولتهم الخارقة وتحديدًا أول ليلة متناسين خطورة ذلك وتداعياته بوصفهم سوف يدمنون عليها وربما تُذهب فحولتهم أو ما تبقى منها إلى غير رجعة.

وواصل: “أن تكون طبيعياً أفضل ألف مرة من أن تكون فحلاً لا يُشق له غبار لكن مؤقتاً ! أو إن صحت العبارة فحلاً (كرتونياً)”.

وختم مقاله قائلًا: ” همسة .. الزوجة تتكيف وتتطبع وقدرات زوجها ـ الفعلية ـ منذ الأيام الأولى فلا داعي للافتعال والتصنع الذي سوف يتكشف لاحقاً وهنا مكمن المُشكلة.