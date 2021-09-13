انت الان تتابع خبر لن تصدق منزل ميرفت أمين في الثمانينات أشبه بقصور السلاطين وتحفة فنية تفوق الخيال وخاصة المطبخ | اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 03:15 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

قبل عقود من الزمن وتحديد في ثمانينات القرن الماضي خضعت الفنانة المصرية ميرفت أمين لجلسة تصوير داخل منزلها لصالح إحدى المجلات الفنية حيث سجلت يومياتها في أكثر من صورة.

وقد قامت الكاميرا بتوثيق لحظة استيقاظ ميرفت أمين من النوم ولحظة دخولها المطبخ ولحظة استمتاعها بالقراءة داخل المكتبة التي يضمها المنزل الذي ظهرت أناقته وبساطة ديكوراته في مجموعة الصور التي تم نشرها.

ونشرت منة صورة تجمعها بوالدتها ميرفت أمين مع الممثلة الراحلة وإبنتيها دنيا وإيمي سمير غانم من إحدى المناسبات عبر صفحتها الخاصة، وكتبت: "أنا مازالت في حالة من الصدمة، بدور على كلمات لنعيك مش لاقية، وعندما نظرت لأمي لقتها محطمة وتشعر بالفراغ الكبير في حياتها، مفيش كلمات تكفي لوصف دلال عبدالعزيز فهي كانت صديقتها وأمها، كانت رمزا للاستقرار والأمان بالنسبة لها".

واختتمت منة حسين فهمي حديثها قائلة:"الآن أنا تائهة ومرعوبة".

في حين تدرس الشركة المنتجة لمسلسل "​الا انا​" تمديد فترة تأجيل تصوير العمل بسبب دخول ميرفت أمين​ في نوبة اكتئاب بسبب وفاة صديقة عمرها ​دلال عبد العزيز​، بعد أن قامت بتأجيله 10 ايام.