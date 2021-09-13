انت الان تتابع خبر ماهي المكافأة الضخمة التي قدمها السادات للجاسوس رأفت الهجان «الحقيقي» الذي خدع الموساد 20 عاما | تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 03:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

حدث الفنان إيهاب نافع عن علاقته القوية برأفت الهجان أو رفعت الجمال، خاصة وأنه كان حلقة الوصل بينه وبينه السلطة المصرية، وقال في كتاب "لعبة الفن والمخابرات" الصادر عن دار الوجاهة للنشر والتوزيع، الذي كشف فيه عن حياته، واعترف بأنه هو الذي حمل المعلومات التي جاء بها رأفت الهجان حول تاريخ وساعة وطريق الضربة الإسرائيلية ووصفها بأنها كانت معلومات صحيحة تمامًا، واعتبرها بأنها إدانة للقيادة وللرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكل الذين عرفوا بها ولم يتحركوا.

وقال " نافع" إنه اصطحب رأفت الهجان مرة أخرى ليقابل الرئيس محمد أنور السادات الذي قدم للـ"الهجان" في عام 1975، مكافأة عبارة عن حق التنقيب عن الغاز والبترول في الصحراء الغربية مقابل 150 ألف دولار فقط بدلًا من مليون.

ولم تنته علاقة نافع بالهجان حتى بعد وفاته، فكان من ضمن وصية "الهجان" التي تركتها لزوجته وأوصى بضرورة الاتصال بـ"نافع" حتى يسهل لها الأمور في مصر.

وذكر الفنان الراحل أن رفعت الجمال طلب في وصيته ألا يدفن في مقابر اليهود، وألا يكون على التابوت أية علامة للنجمة السداسية الهيودية أو الصليب.

وأبدى إيهاب نافع رأيه في النكسة، وحمل مسؤوليتها للرئيس جمال عبد الناصر وليس للمشير عبد الحكيم عامر كما يروج البعض، ووصفه بأنه رجلا عسكريا صاحب كفاءة عالية يشهد لها الجميع، قال:"كان الكل يحبه بينما كان الكل يخاف فقط من عبد الناصر".

تحدثت الفنانة المصرية غادة نافع، عن عدد زيجات والدها الفنان الراحل إيهاب نافع، وسبب انفصاله عن والدتها الفنانة ماجدة الصباحي.

غادة نافع، قالت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر شاشة "سي بي سي" :"والدي ارتبط 13 مرة طوال حياته ولكنه كان الأجمل بين كل زوجاته ولم تصل أي منهم لدرجة جماله".

وأوضحت أنه رغم انفصالهما إلا أن والدتها كانت تقربها بشدة من والدها، كما كانت تقدم لها العديد من الهدايا على أنها من والدها.

ومن أغرب الأشياء التي ذكرتها عن والديها، أن الفنانة ماجدة الصباحي، كنت تستقبل زوجها السابق وزوجاته الثلاثة عشر في منزلها، حيث أنه كان يقوم بزيارتهم مع كل زوجاته ومن ضمنهم زوجة رأفت الهجان السابقة.