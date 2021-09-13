"الأطباء يحذرون" من مدي خطورة غسل الكبدة بالماء قبل الطهي اليكم الطريقة الصحيحة لغسلها

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 03:45 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

مدي خطورة غسل الكبدة بالماء قبل الطهي، أضرار غسل الكبدة بالماء تعد ليست بالأضرار الهينة حيث أن لها أثر سلبي كبير على النسيج الدموي للكبدة نفسها حيث تعد من بين أكثر الأطعمة والتي يفضلها معظم الناس، وبالأحرى أن يتم التعامل معها قبيل الطهي بخطوات تنظيف وتطهير مناسبة حتى لا تتكاثر فيها الجسيمات البكتيرية والتي تتسبب في إلحاق الأذى بالجسم بعد تناولها، وعبر ما يلي من سطورنا القادمة نتعرف بالتفصيل على الكيفية التي بها نستطيع أن نقوم بتعقيم وتنظيف الكبدة قبل الطهي.

مدي خطورة غسل الكبدة بالماء قبل الطهي

أضرار غسل الكبدة بالماء تعد كثيرة ومن بينها ما سنقوم بتوضيحه عبر الآتي من النقاط القادمة:

الكبدة المغسولة ينشأ عنها اضطرابات بالجهاز الهضمي.

الكبدة المغسولة بالماء تتسبب في الإسهال.

غسل الكبدة يفقدها كل قيمها الغذائية من معادن وفيتامينات وبالتالي تناولها سيكون من دون أي منافع للجسم.

غسل الكبدة يتسبب في تقلص المعدة وآلام البطن والشعور بالقيئ.

الكبدة حينما تتعرض للماء تفقد كل سوائلها المفيدة.

بعد غسل الكبدة تفقد لونها المميز والذي يكون بسبب تواجد الحديد والذي يفقد أيضا بالتعرض للماء.

غسل الكبدة يضر الأمعاء ويتسبب في النمو البكتيري داخلها.

الطريقة الصحيحة لغسل الكبدة بالماء قبل طهيطا

حينما يتم إحضار الكبدة وشراءها لا بد من أن يتم تنشيفها وهذا سيكون بواسطة استعمال مناديل ورقية ويتم عن طريقها التخلص السريع من أي قطرات ماء أو سوائل قد تكون متواجدة بها، ومن ثم لا بد من تعريضها لخليط مكون من الملح، مع القليل من الزيت النباتي، والليمون والخل، ومن ثم يتم تدليكها بهذه المكونات وبشكل جيد مع الإضافة للقليل من مكون الفلفل الأسود للتخلص من أي روائح سيئة، ثم بعد ذلك من الممكن طهيها بكل سهولة وبأي طريقة مرغوبة.