انت الان تتابع خبر مقارنة ثروة أصالة نصري وثروة دلال عبد العزيز.. لن تصدق فارق الأرقام !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 04:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

لا تصدّق في بعض الأحيان ثروات بعض النجوم، فمنها ما يعتبر أكثر من اللّازم، ومنها أقل، مثل ثروة أصالة نصري التي اعتبرها بعض المتابعين بأنها قليلة.

سطع نجم الفنانة أصالة منذ صغرها حيث بدأت الغناء وهي في الرابعة بالإعلانات على شاشة التلفزيون السوري ومن أشهر أعمال طفولتها هو غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية.

كشف موقع (idolnetworth) المختص بتقدير قيمة ثروات المشاهير حول انحاء العالم ، بقيمة ثروة الفنانة اصالة حيث ، الموقع ان اصالة تقدر ثروتها بـ10 مليون دولار. هذا ما اعتبره الكثير من المتابعين بأنه قليل جدًّا بالنسبة إلى نجمة بحجم أصالة.

ولكن من يتابع حسابي أصالة وابنتها شام على انستغرام، يلاحظ أنّ أي صورة تجمع بين أصالة نصري وابنتها شام، تترافق بشنطة واحدة على الأقل من أهم الماركات العالمية، وفي بعض الصور لاحظنا أيضًا وجود أكثر من 3 شنط فاخرة.

الغريب في الأمر أن ثروة أصالة تساوي بالضبط ثروة الراحلة دلال عبد العزيز، بعشرة ملايين دولار لها أيضاً بفارق صفر دولار بين الفنانتين، وهو ما قد يثير الشكوك بدقة الأرقام.