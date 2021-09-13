انت الان تتابع خبر هل تذكرون الطفل ابن أبو حاتم في مسلسل باب الحارة ؟ .. شاهدوا كيف أصبح اليوم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 04:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

في الجزء الثالث من مسلسل البيئة الشامية الشهير "باب الحارة" والذي عرض عام 2008، ظهر طفل جذب الأنظار إليه ولعب دور ابن أبو حاتم الذي كان يؤدي شخصيته في ذلك الحين الفنان الراحل وفيق الزعيم.

ذاك الطفل الذي أصبح شاباً جذاباً هو عمر المصري، ابن النجم سامر المصري، والذي يبلغ اليوم من العمر 22 عاماً فهو من مواليد عام 1998.

عمر سامر المصري أصبح شاباً ويرافق والده النجم سامر المصري في الكثير من أعماله وأسفاره أن كبر شاهدوا كيف يبدو اليوم.