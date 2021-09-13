انت الان تتابع خبر عـــاجـل : القبض على الفنان العراقي سيف نبيل بعد الفضيحة التي إرتكبها مع عشيقته في الامارات (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 06:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

بعد قيامه بضرب وحشي وإعتداء على عشيقته اللبنانية بسبب غيرتها الشديدة عليه، ألقت السلطات الإماراتية القبض على الفنان العراقي سيف نبيل، بتهمة التعنيف.

وعبر فيديو على قناته في (يوتيوب)، نشر الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، تفاصيل الواقعة ، وأكد إن سيف نبيل ضرب عشيقته بطريقة وحشية على إثر خلاف بينهما.

وأشار ايلي ان عشيقة سيف نبيل رفعت دعوى ضده بعد ان خضعت للفحص الطبي وبحوزتها جميع الأدلة التي تثبت تعرضها لعنف شديد، مؤكدا ان سيف نبيل لا يمكنه مغادرة الإمارات إلى أن تنتهي المحاكمة.

والجدير بالذكر انه لم يتم إصدار أي تصريح رسمي من سيف نبيل أو من مكتب إدارة أعماله.

واستهجن الجمهور ما فعله سيف نبيل، ووجهوا له انتقادات حادة، بينما دافع عنه محبوه مؤكدين ان القضية لم تنته وربما تعرض لاتهامات باطلة.