انت الان تتابع خبر قبل زواجها من أبو هشيمة.. من هو رجل الأعمال السعودي الذي أرتبط بالفنانة ياسمين صبري، وماعلاقة تركي آل الشيخ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 06:15 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

شهدت الساعات الماضية موجة جدل واسع، بعد نشر بعض وسائل الإعلام أخبارا تتحدث عن إرتباط الفنانة المصرية ياسمين صبري برجل أعمال خليجي قبل زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وزعمت الأخبار المتداولة، أن الفنانة ياسمين صبري ارتبطت برجل أعمال سعودي مطلع العام 2018، اي بعد أشهر قليلة من إعلان انفصالها عن زوجها الأول في منتصف العام 2017.

محرر موقع "اليوم التاسع" قام بالبحث عن مصدر وحقيقة تلك الأخبار، فوجد أنها مجرد شائعات سبق وأن تم تداولها في العام 2018، ونفتها ياسمين صبري في ذلك الوقت من خلال تغريدة غاضبة نشرتها على حسابها الرسمي وقالت فيها : "كفاية إشاعات بأه!! كده كتير".

ياسمين صبري وشائعات الزواج

وفي ذات العام أيضاً 2018، انتشرت شائعة تتحدث عن زواج ياسمين صبري بالمستشار تركي آل الشيخ، الذي كان يشغل في ذالك الوقت منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وردت صبري على شائعة زواجها من تركي آل الشيخ بمنشور على حسابها بتطبيق انستغرام، قالت فيه: " الإشاعة والكلام الأهبل اللي بيتقال اليومين دول ملوش أي أساس من الصحة، كفاية كلام فيه بقا . شكرا”

أما في مطلع العام 2019، فقد انتشرت شائعة تتحدث عن زواج ياسمين صبري من ناشط كويتي يدعى "يعقوب بوشهري"، وذلك بعد انتشار فيديو وهما يتسوقان سويًا من أحد محلات المجوهرات العالمية.

ونفى يعقوب بوشهري تلك الإشاعة، واوضح أن كل مايربطه بالفنانة ياسمين صبري هو العمل الذي انتهى ‏بمجرد الانتهاء من تصوير إعلان لصالح إحدى ماركات المجوهرات العالمية.‏

عروض الزواج التي حصلت عليها ياسمين بعد إعلان انفصالها عن زوجها الأول

في عام 2015، أعلنت النجمة ياسمين صبري أنها تزوجت عام 2012، من طبيب مصري، وفي أكتوبر 2017 أعلنت انفصالها عنه بعد 5 سنوات زواج.

لم تمضي أيام على إعلان انفصالها عن زوجها، حتى بدأت عروض زواج تنهال عليها من المتابعين والمحبين لها، الذين قدمو طلباتهم أمام الجميع من خلال تعليقاتهم على صور ياسمين صبري.

الاعلاميين ايضاً كان لهم نصيب من عروض الزواج، حيث نشر الإعلامي شادي ألفونس صورة تجمعه بالفنّانة ياسمين صبري أثناء تواجدهما في مهرجان الجونة بدورته الأولى ، وعلق عليها بقوله : "قلت أنزّل الصورة وأفكرها إن أنا موجود.. تحتها بشبرين تلاتة كدة، بس موجود".

أما الفنان الكويتي"عبدالله بهمن"، فقد أعلن هو الآخر رغبته الزواج من ياسمين صبري، ووجه لها رسالة عبر السوشيال ميديا. وقال عبد الله بهمن في منشور على حسابه: "والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز"، وأكد عبد الله بهمن أن الفنانة ياسمين صبري قامت بحظر تواصله معها بعمل "بلوك" له.

شائعة الزواج التي تحولت إلى حقيقة

بعد معاناتها مع الشائعات التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات، تحولت إحدى الشائعات إلى حقيقة، وبعد أشهر من حديث وسائل الإعلام عن علاقة تربط بين ياسمين صبري ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، أكد الثنائي حقيقة ما تم تداوله، وأعلنا في أبريل 2020 زواجهما رسميا من خلال حفل بسيط أقتصر على حضور الأهل وغاب عنه نجوم الفن والمجتمع.

أبرز أعمالها الفنية

ياسمين صبري البالغة من العمر 33 سنة، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014، وأستطاعت خلال وقت قصير أن تشق طريقها نحو النجومية والشهرة، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، نذكر لكم أبرزها:

في السينما

شاركت النجمة ياسمين صبري في ثلاثة أفلام سينمائية فقط، كان أولهم فلم جحيم في الهند، الذي أنتج عام 2016، ولعبت فيه شخصية "دينا". وفي 2018، شاركت بفلم "ليله هنا وسرور" وجسدت فيه شخصية "هنا". كما شاركت في ذات العام بفلم "الديزل" وجسدت فيه شخصية "دنيا الصياد".

المسلسلات

للنجمة المصرية ياسمين صبري العديد من المسلسلات التي شاركت فيها، منها: " خطوات الشيطان، جبل الحلال، شطرنج، طريقي، ذهاب وعودة، الصعلوك، أرض النعام، أسرار، الأسطورة، الحصان الأسود، حكايتي، ومسلسل فرصة تانية، وهو آخر عمل فني لها، وقد عرض في الموسم الرمضاني 2020.