انت الان تتابع خبر حليمة بولند تتخطى كل الحدود وتصدم الجميع بهذا اللباس .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 07:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"،أطلت الإعلامية، والنجمة الكويتية حليمة بولند على متابعيها بإطلالة هندية من ناحية الملابس والمكياج، حيث ارتدت الساري الهندي، وقامت بتسمير نفسها لتصبح أكثر شبهاً بالهنديات، وعلقت على الصورة: "كله شغل إيد، ذكرني بأيام الهند، وسفرتي الجميلة مع أهلي على الهند".

وتفاعل المتابعون مع صور حليمة بولند، وأثنوا على اطلالتها، مؤكدين انها تخطت الحدود بجمالها، وانها تشبه الهنديات في هذه الصور، واعتبروا ان اطلالتها غريبة لكن مميزة ومختلفة.

يذكر ان حليمة بولند تتعرض للإنتقادات بشكل كبير بسبب اطلالاتها الجريئة، حيث تنشر صورها بالفساتين القصيرة والمكشوفة، والثياب الضيقة التي تبرز مفاتنها، كما تعرضت مؤخرا للهجوم من قبل متابعيها سبب تغيّر ملامحها من فرط عمليات التجميل، حيث شوهت شكل شفتيها بالحقن التجميلية، كما ان مبالغتها بحقن البوتوكس والفيلر، دمر شكل وجهها، وأكد البعض ان جمالها الطبيعي لا يحتاج كل هذا التجميل.