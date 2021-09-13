انت الان تتابع خبر علامات على الجلد تنذر بارتفاع نسبة السكر في الدم .. اكتشفها ولا تتردد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 07:45 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

قالت جمعية السكر الأمريكية إن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من السكر فى الدم يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للعدوى البكتيرية والالتهابات الفطرية وحكة الجلد.



وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن علامات الشواك الأسود، يمكن أن تشكل جرس إنذار لإصابتك بداء السكرى من النوع الثانى.

وبحسب "سبوتنيك"، تظهر هذه العلامات السمراء أو البنية البارزة على جانبى الرقبة أو الإبط أو منطقة الفخذ، وفى بعض الأحيان، يمكن رصدها على اليدين أو المرفقين أو الركبتين - وتتطور هذه العلامات عندما يكون الشخص "بدينا جدا".

تتوفر الكريمات للمساعدة فى تحسين مظهر العلامات، والأهم من ذلك، أن ترتيب فحص الدم من خلال طبيبك يمكن أن يساعد فى تشخيص مرض السكرى.

وهناك حالة جلدية أخرى متربطة بارتفاع نسبة السكر فى الدم تسمى اعتلال الجلد السكرى.

أوضحت جمعية السكرى الأمريكية أن "مرض السكرى يمكن أن يسبب تغيرات فى الأوعية الدموية الصغيرة".

ويمكن أن تسبب هذه التغييرات مشاكل جلدية تسمى اعتلال الجلد السكرى، ويظهر على شكل بقع بنية فاتحة متقشرة - فى أشكال بيضاوية أو دائرية - يمكن الخلط بينها وبين بقع الشيخوخة، غالبا ما تظهر هذه الآفات فى مقدمة كلا الساقين.

وأضافت الجعمية أن "المرض الآخر الذى قد يكون سببه تغيرات فى الأوعية الدموية هو النخر الشحمى (NLD)، والذى يسبب بقعا مشابهة لاعتلال الجلد السكرى، لكنها أقل وأكبر وأعمق، وغالبا ما تبدأ كـ "منطقة باهتة حمراء ومرتفعة"، تتحول الآفات إلى ندبة لامعة ذات حدود أرجوانية.

يشار إلى أن هناك علامات تحذيرية أخرى لارتفاع نسبة السكر فى الدم، مثل الشعور بالعطش الشديد، والحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض كثيرا، وجفاف الفم، والشعور بالتعب والخمور وعدم الراحة وسرعة الانفعال.