انت الان تتابع خبر تحرش بزوجة عمر الشريف وأوصى بدفنه في الساحل الشمالي.. لن تصدق من هو! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 08:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

فى حياة نجوم الوسط الفني، كثير من المواقف والطرائف الغريبة، بعضها مرتبط بالحياة، والبعض الأخر منها مرتبط بالموت، تماما كما حدث مع النجم الكبير أحمد رمزى، والذى يعد من أصحاب الوصايا الغريبة فى الوسط الفني.​​​​​

ادفنوني فى الساحل الشمالي

حيث أوصى الراحل بدفنه فى الساحل الشمالي، الذى أقام فيه خلال السنوات الأخيرة من حياته، وهى الوصية التى أثارت الجدل بعد الكشف عنها، خصوصا وأن أحدا لم يكن يتوقعها

لماذا الساحل تحديدا؟

بدورها تكفلت النجمة الكبيرة نادية لطفي بتوضيح الصورة، وقالت إن رمزى كان يعشق الطبيعة، ولذلك كان يحرص على قضاء أغلب وقته فى الساحل الشمالي وطلب أن يُدفن هناك.

حكاية الولد الشقى

ولد "الولد الشقي" أحمد رمزي عام 1930 لعائلة ثرية، فوالده هو الطبيب المعروف محمود بيومي، ووالدته اسكتلندية تدعى "هيلين"، وفي عام 1938، توفي والده إثر اصابته بأزمة قلبية عقب خسارة 250 ألف جنيه بالبورصة، ولم يترك سوى 2 جنيه رصيد بالبنك، وتولت والدته رعايته هو وشقيقه، وظلت تحفزه للالتحاق بكلية الطب، وبالفعل درس بها 3 سنوات، إلا أنه فشل في الدراسة فشلا ذريعا، ليدرس بعدها في كلية التجارة.

كذبة يوسف شاهين

عاش أحمد رمزي على مدار مشواره الكثير من المواقف الطريفة، ومنها "كذبة" المخرج يوسف شاهين، التى تسببت فى اشتعال الخلاف بين رمزى وصديق عمره، عمر الشريف، واستمرت القطيعة بينهما لمدة 8سنوات، حيث قال يوسف شاهين إن "رمزي" يتحرش بزوجة عمر الشريف.

الوصية تتحقق

بعد اعتزاله الفن لأكثر من مرة، اتجه أحمد رمزي للعمل بالتجارة، واستقر به الحال للعيش في الساحل الشمالي، وترك وصيته أن يدفن هناك، وفي 28 سبتمبر 2012، توفي الفنان أحمد رمزي بعد سقوطه على الأرض واختلال توازنه، وبالفعل دفن بالساحل الشمالي بناء على وصيته.