انت الان تتابع خبر عريس عماني يفارق الحياة في ليلة الدخلة وهو بلباس الزفاف.. ما الذي حدث في غرفة النوم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 09:00 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

فارق عريس عماني الحياة، ليلة زفافه، في بلدة الغريين بولاية المضيبي، التابعة لمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان.

ناشطون عُمانيون نعوا عبر تويتر العريس اليقظان بن حامد بن منصور الرواحي .

وأكدوا أنه توفي ليلة زفافه وهو بملابس الفرح، نتيجة سكتة قلبية مفاجئة ألمّت به وهو في “كوشة عرسه”.

وتناقل ناشطون عمانيون صورة العريس اليقظان الرواحي، داعين له بالرحمة .

وكتب سالم الحسني: “انا لله وإنا إليه راجعون اليقظان بن حامد بن منصور الرواحي في ذمة الله البارحه في ليلة الدخله من ولاية المضيبي بلدة الغريين الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

احمد النعماني غرد قائلا: “العريس اليقظان بن حامد بن منصور الرواحي وافته المنية وهو بلبس الفرح ليلة زفافه على من اختارها قلبه فتحول الفرح إلى عزاء فسبحان الله ،، لله الأمر من قبل ومن بعد خالص التعازي والمواساة لأسرته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

بينما كتب د. حمود النوفلي: “وصلنا قبل قليل خبر مؤلم بوفاة الأخ/ اليقضان الرواحي وهو في كوشة عرسه بسبب سكتة قلبية يا له من موقف مؤثر ومؤلم على أهله. نسأل الله أن يعوضه بالحور العين، وأن يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ويلهمهم الصبر، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون”.