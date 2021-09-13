انت الان تتابع خبر السعوديون يصحون على جريمة بشعة هزت السعودية واقشعرت منها الأبدان ومطالبات بالقصاص العادل !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 09:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

وقعت اليوم في مكة جريمة أثارت غضب الرأي العام السعودي والعربي، نظراً لما فعله هذا الإبن العاق بوالديه، وبالرغم من أن الله أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، ونهى عن مجرد التأفف في وجوههما، لكن بعض الأبناء ممن ماتت قلوبهم لا يأبهون إلى تعاليم ديننا.

الإبن العاق ينهي حياة والدية بعد الإعتداء عليهما



ففي مكة المكرمة اليوم قام أحد الأبناء بالإعتداء على والديه “طعناً”، ليردي أمه قتيلة في الحال، ثم يلحق بها الأب المسكين متأثراً بإصابته من نجله العاق، ومتأثراً بوفاة زوجته ورفيقة حياته، وأم هذا الإبن العاق الذي تجرد من آدميته.

وقامت الجهات المعنية في مكة المكرمة بمباشرة التحقيقات حول الواقعة التي حدثت ببعض أحياء الشرائع في مكة ظهر اليوم الأحد، وما زالت التحقيقات مستمرة حتى الآن، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل فور انتهاء التحقيقات.