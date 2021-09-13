انت الان تتابع خبر زوجة ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة تذهل البحرينيين بإطلالتها الفارهة و حُسنها الخارج عن المألوف بجمال لا مثيل له .. وتقهر جميع زوجاته واميرات الخليج والعرب (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 09:45 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

اعاد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر تكريم الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، زوجة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الحائزات على امتياز الشرف لرائدة العمل البحرينية الشابة.

وذلك في دورتها الثالثة بمقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع، إذ أكدت حرص المجلس على المضي قدماً في مبادرات وخطط وبرامج دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف مجالات الشأن الاقتصادي كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة حياة الأسرة البحرينية بالنظر إلى مساهمات المرأة داخل منظومة الأسرة.

إضافة إلى إتاحة كل الخدمات المساندة والاستشارات اللازمة والتدريب والتأهيل والحلول التمويلية الميسرة والمبادرات التشجيعية والتحفيزية لإبراز قصص نجاح المرأة البحرينية في عالم الأعمال.

وأعربت عن حرص المجلس على العمل ضمن المنظومة الوطنية من أجل تفعيل طاقات المرأة البحرينية وتعزيز قدرتها على تأسيس مشروع خاص مستدام تخلق من خلاله فرصة وظيفية لها أولا، ثم يتطور المشروع ليصبح مولدا لفرص العمل.

وقادراً على توفير منتجات وخدمات للسوق البحريني، وبما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني الذي يتطلع إلى إسهامات اقتصادية مبرمجة ومدروسة ترفع من نسب مشاركة رائدات الأعمال، وتضمن استدامة حضورهن في سوق العمل.

وأوضحت أن إطلاق الامتياز يأتي إيماناً من المجلس بأهمية دعم وتعزيز الكفاءات الشابة في ريادة الأعمال، والوقوف على رؤية هذه الفئة، وإبراز جهودها ودورها في هذا المجال الحيوي الهام، وذلك كمبادرة تشجيعية لدعم وتحفيز الشابات البحرينيات في مجال ريادة ألأعمال وتكريمهن على المساهمة في خلق بيئة اقتصادية مساندة، معربة عن تقديرها لجميع الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم المبادرة، منوهة بما تقوم به "تمكين" من مبادرات وبرامج نوعية كمؤسسات فريدة من نوعها على المستوى العالمي التي تضم جميع خدمات دعم مشاركة المرأة في سوق العمل تحت سقف واحد.

وعن تقديرها لأعضاء لجنة تحكيم الامتياز، برئاسة الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، عضو المجلس الأعلى للمرأة، التي قادت العمل بكل تميز واقتدار.

من هي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؟

الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة (ولدت في المحرق عام 1948) وهي قرينة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والسيدة الأولى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة. ترأست منظمة المرأة العربية في الفترة من 2005 إلى 2007.

في أكتوبر من عام 1968 تزوجت من الملك حمد بن عيسى آل خليفة وهو ابن خالها حيث أنها ابنة صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت سلمان بن حمد آل خليفة وأنجبا ثلاثة من البنين وابنة واحدة هم:

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد رئيس وزراء البحرين ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية).



الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة وهو الممثل الشخصي لملك مملكة البحرين.



الشيخ خليفة بن حمد بن عيسى آل خليفة.

الشيخة نجلاء بنت حمد بن عيسى آل خليفة.