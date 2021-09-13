انت الان تتابع خبر كانها فتاة مراهقة بسن الزاوج .. نادية الجندي تستعرض أنوثتها بفستان شبابي ووضعيات مثيرة للجدل على الشاطئ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 10:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

استعرضت الفنانة المصرية نادية الجندي، مرة أخرى، إطلالاتها الصيفية على شاطئ البحر، بجلسة تصوير جديدة.

إطلالة صيفية شبابية

وظهرت نادية الجندي بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي الموثق على تطبيق (انستجرام)، بفستان ملون، يلتصق بجسدها.

وتركت نادية الجندي شعرها المصبوغ بالأشقر، منسدلاً على كتفها، مستكلمةً إطلالتها بمجوهرات ناعمة، ونعل صيفي يناسب الشاطئ.

وما لفت الأنظار، هي الحركات والوضعيات التي اتخذتها نادية لالتقاط الصور، حيث ظهرت في إحداها وهي تمسك بالمركب، وتضع يدها على خصرها، وتقف بطريقة مائلة، وتباعد بين ساقيها.

وانقسم المتابعون إلى مؤيد ومعارض لملابس وتصرفات نادية الجندي، ما بين من رأى أن العُمر مجرد رقم، مشيدين باهتمامها بنفسها وأنوثتها.

وآخرون طالبوا نادية بالمزيد من الاحتشام والرزانة والوقار احتراماً لعمرها الذي تجاوز الـ80 عاماً.

شورت جينز وحذاء شبابي

وقبل أيام فقط، أثارت نادية أيضاً موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها من الساحل الشمالي.

ونشرت نادية الجندي جلسة التصوير التي خضعت لها بعدسة المصور محمد رؤوف، عبر صفحتها الموثقة على (انستجرام) و(تويتر).





وما أثار صدمة المتابعين، هي ملابس نادية الجندي، والتي ارتدت شورت جينزوبلوزة بيضاء، وحذاء رياضي شبابي أبيض.





واستكلمت الجندي إطلالتها بمجموعة اكسسوارات، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وعلقت بالقول فقط: (جديد، صيف 2021، نادية الجندي).

وكان نجوم الفن من أول المعلقين، فكتبت سمية الخشاب لنادية: (أيوة بقى القمر طلع).

وعلقت التونسية درة رزوق، وروجينا بإيموجي قلوب تعبيراً عن حبهم للصور، بينما كتبت رانيا محمود ياسين: (قمر).





أما الجمهور، فلم يصدق أن نادية بهذه الرشاقة والحيوية في هذا السن، فاتهموها باللجوء إلى برنامج تعديل الصور (الفوتوشوب)، لتبدو بهذا الشكل.

نادية الجندي بإطلالة عصرية

وسبق أن نشرت نادية الجندي عبر حسابها في انستغرام صوراً جديدة، بدت فيها بإطلالةٍ عصرية.

وظهرت الجندي في الصور وهي ترتدي بنطلون جينز ممزق من عند ركبتها، وبلوة بيضاء ضيقة، وفوقها جاكيت باللون الزهري .



وهنأت نادية متابعيها بالعيد، وقالت إنها ستتواجد في دبي لحضور تكريهاي من مهرجان (اوسكار العرب)، جائزة المهرجان الشرفية يوم ١٩ مايو ٢٠٢١.

لا لعمليات التجميل

وسبق أن أكدت نادية الجندي أنها لم تخضع لعمليات تجميل في حياتها.

وقالت في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية: (عمري ما عملت عمليات تجميل الحمد لله.. وشي هو هو من يوم ما اتولدت وملامحي هيا هيا أنا ضد عمليات التجميل، دا فيه ناس ملامحها بتتغير بتقعدي تبصي لصورتها تقولي مين دي مفيش حتة معملتش فيها عملية تجميل بس أنا لأ عمري).







وأضافت الفنانة المصرية حينها: (لازم أبقي نادية، نادية اللي الناس عرفتها مينفعش أكون غير أنا مينفعش أغير نفسي، لكن إني أغير شخصيتي اللي الناس عرفتني بيها دي أنا مش بحبها.. ممكن أعمل كريمات وصفات بحبها لكن عمليات التجميل لأ).

وتابعت الفنانة الملقبة بـ(نجمة الجماهير): (فيه بعض الفنانات بقولهم مين دي؟ بسبب عمليات التجميل اللي بيعملوها : فيقولي: دي فلانة .. مش بحب يجي يوم من الأيام الناس يسألوا مين دي؟، فحد يقولهم : دي نادية الجندي).

قد أتزوج أصغر مني بهذا الشرط

وكشفت نادية الجندي في لقاءها مع برنامج “لايف من الدوبلكس” المذاع على قناة “ON” الفضائية، وتقدمه الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”. أن اسمها في الأوراق الرسمية نادية عبدالسلام الجندي.

ورفضت نادية الجندي أن تناديها الدمية “كارو” بلقب “طنط”، وقالت: “قوليلي يا نونا، متقوليش يا طنط، اسم الدلع المفضل. لي هو نونا وهو يليق بشخصيتي، لأن الجبروت فقط يكون في الأفلام”.





كما رفضت نادية الجندي الكشف عن سنها الحقيقي، واكتفت بالقول: “أنا مواليد 24 مارس ولن أقول في أي عام. لأن العمر بالنسبة لي مجرد رقم فقط في الورق، وأنا من برج الحمل، وهو برج ناري، وعندما يغضب يكون في حالة صعبة”.



وردت الجندي على بعض الأسئلة السريعة، وقالت: “أنا أمشي حافية على الأرض عادي وهذا صحي جدا، وخاف من الصرصار. وقد أتزوج رجلاً أصغر مني لو كنت أحبه”.

وتهربت نادية الجندي من الإجابة على الأسئلة في فقرة “سؤال وعقاب” في البرنامج، فاضطرت لتنفيذ كل العقوبات. فقامت بأداء وصلة رقص بلدي، وقامت بقرع الطبلة ولعب رياضة، وقامت بتقوير محشي، وأدت مشهد إغراء.